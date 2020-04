Hong Kong: coronavirus, estesa fino al 7 giugno quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong estenderà la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo dalla Cina continentale per un altro mese, fino al 7 giugno. È quanto emerso da una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio, in cui il segretario del governo per l'Alimentazione e la salute Sophia Chan ha annunciato l'estensione di un precedente provvedimento in scadenza il prossimo giovedì 7 maggio. Chan ha spiegato che alcune categorie di persone, come gli studenti transfrontalieri (scuole materne, elementari e secondarie), il personale scolastico o i fornitori di servizi professionali, saranno esentati dalla quarantena obbligatoria. A partire dall'8 febbraio, Hong Kong ha richiesto a tutti i viaggiatori in arrivo dalla Cina continentale, residenti e non nella città, di sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 14 giorni. Chan ha affermato che la Cina continentale ha appiattito la curva dell'epidemia di Covid-19, ma Hong Kong deve impedire la diffusione di un possibile secondo ciclo di infezione causato dal traffico transfrontaliero e da casi importati dall'estero. "Se l'epidemia è ben controllata, il governo annuncerà se annullare la quarantena per gli arrivi dalla Cina continentale e da Macao previa discussione", ha detto Chan. (segue) (Cip)