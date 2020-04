Hong Kong: coronavirus, estesa fino al 7 giugno quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo Carrie Lam ha annunciato questa mattina che Hong Kong riprenderà i servizi governativi in più fasi, con la prima che prenderà il via lunedì 4 maggio. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, l'aumento giornaliero del numero di casi confermati di Covid-19 a Hong Kong è rimasto a una cifra nelle ultime due settimane, senza che siano stati segnalati nuovi casi in quattro giorni. Lam ha annunciato che la maggior parte dei dipendenti pubblici e del personale che lavora per il governo, esclusi quelli che lavorano nelle scuole o in alcuni locali gestiti dal Dipartimento servizi per il tempo libero e i servizi culturali, inizieranno a lavorare nei loro uffici a partire dal 4 maggio; i servizi pubblici, compresi i servizi di sportello, riprenderanno il normale orario di apertura. Lam ha aggiunto che nella prima fase alcune strutture pubbliche tra cui campi da gioco all'aperto, biblioteche e musei riapriranno al pubblico, e mentre sarà consentito tenere riunioni governative, eventi su larga scala come le cerimonie pubbliche non potranno ancora svolgersi. (segue) (Cip)