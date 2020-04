Hong Kong: coronavirus, estesa fino al 7 giugno quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Data la volatilità dell'epidemia, il capo esecutivo di Hong Kong ha ricordato che il governo e i cittadini devono rimanere vigili. A seguito dell'intervento di Lam, un portavoce del governo ha spiegato in una dichiarazione che il governo adotterà misure nelle strutture pubbliche che riapriranno durante la prima fase per evitare incontri pubblici fra più di quattro persone e i cittadini sono incoraggiati a continuare a utilizzare mezzi alternativi per ricevere i servizi di cui hanno bisogno. Il governo attuerà anche misure di controllo dei contagi negli edifici e nelle sedi governative, come i controlli della temperatura corporea, e i dipartimenti del governo continueranno a mantenere il distanziamento sociale e misure precauzionali tra il personale, compresi orari di lavoro flessibili, ha aggiunto il portavoce. Il governo ha promesso poi di continuare a monitorare da vicino la situazione e a stabilire quando intraprendere la piena ripresa delle normali attività commerciali durante la seconda fase. (Cip)