Scuola: Cgil, Cisl e Uil chiedono incontro a Conte sulla fase 2

- I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per chiedere "un incontro sulle scelte che si intendono assumere nei prossimi provvedimenti sull'Istruzione e sulla Pubblica amministrazione". E' quanto si legge in una nota congiunta. Nella lettera i sindacati chiedono disponibilità per "un incontro sulle scelte che si intendono assumere nei prossimi provvedimenti sull'istruzione e sulla Pubblica amministrazione, anche in riferimento alla stagione contrattuale, nazionale e di secondo livello". L'avvio della "cosiddetta Fase 2 - si legge ancora - dovrà vedere scelte che, nel garantire le misure a tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e cittadini, possano innovare e qualificare la risposta pubblica con adeguati investimenti, nella consapevolezza del valore sociale del sistema pubblico come presidio di cittadinanza e di garanzia dei diritti costituzionalmente definiti". Tali scelte, concludono, "dovranno essere sviluppate attraverso il rafforzamento delle relazioni sindacali e con la più ampia condivisione possibile". (Rin)