Coronavirus: Porzi, Fora e Bianconi, quando riaprirà ospedale di Pantalla (Pg)?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve chiarezza sul futuro dell’ospedale di Pantalla (Pg) e sui servizi sanitari per un bacino di popolazione di 60mila abitanti”. Lo hanno dìchiarato i consiglieri regionali umbri Donatella Porzi (Pd), Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) e Vincenzo Bianconi (Gruppo misto). “Ripercorrendo gli ultimi mesi, ai primi di marzo la Regione sceglie Gubbio-Gualdo e Pantalla come ospedali Covid, per poi rettificare l’atto rendendo il nosocomio della fascia appenninica Covid free. Partono così le procedure di organizzazione, con la chiusura di tutte le attività sanitarie ordinarie per Pantalla. Si chiude il punto nascita, si smantella l’equipe ostetrico ginecologica, si chiude la chirurgia, si svuotano le sale operatorie e si trasferiscono le apparecchiature a Branca. Si chiude anche la riabilitazione, il centro dialisi e tutti i servizi come Tac, Rm, laboratorio analisi e pronto soccorso”. (segue) (Ren)