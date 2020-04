Coronavirus: Porzi, Fora e Bianconi, quando riaprirà ospedale di Pantalla (Pg)? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri di minoranza hanno aggiunto: "In questa procedura manca però un aspetto fondamentale e cioè dove i cittadini del comprensorio potranno andare per i servizi. Ma non solo: i posti di terapia intensiva non sono neanche pienamente operativi: ad essere ricoverati sono poche decine di pazienti in una struttura che ne avrebbe potuti ospitare fino a 150. Sembrerebbe che ci siano anche strumenti per l’area Covid, mai utilizzati”. Infine Porzi, Fora e Bianconi hanno concluso: "I cittadini devono sapere entro quale data l’ospedale di Pantalla tornerà fruibile anche per le attività ordinarie, considerato che l’area della Media Valle del Tevere è priva, al momento, di servizi sanitari. Dalla giunta ci si aspetta chiarezza anche sulle intenzioni future, dicendo la sua sull’ipotesi che circola di riconversione in polo geriatrico per anziani”. (Ren)