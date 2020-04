Coronavirus: Rescigno e Fiorillo (Fd'I), De Luca vuole chiudere ospedale Pollena Trocchia (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgiamo un appello al ministro della Salute Roberto Speranza affinchè impedisca al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di depotenziare con la scusa dell’emergenza Covid-19 l’ospedale Apicella di Pollena Trocchia (Na), in provincia di Napoli”. Lo hanno dichiarato in una nota Carmela Rescigno, responsabile nazionale Sanità di Fratelli d’Italia e Pasquale Fiorillo, vicesindaco del Comune di Pollena Trocchia che hanno aggiunto: "Abbiamo il sospetto che con la scusa del centro Covid la Regione Campania non voglia più ripristinare i servizi offerti dall’ospedale di Pollena Trocchia. Una scelta folle. L’ospedale più vicino sarebbe quello di Sarno (Sa) che è già in sovraccarico con il focolaio acceso all’ospedale di Nocera Inferiore. Si rischia che l’intera area vesuviana resti senza un presidio ospedaliero” concludono Rescigno e Fiorillo. (Ren)