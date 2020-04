Lavoro: Filctem Cgil Roma Eva, preoccupati per situazione dipendenti Italiana petroli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Attimonelli, segretario generale Filctem Cgil Roma Eva, si dice "seriamente preoccupato della situazione che si sta determinando per i lavoratori della Italiana petroli (ex Api dopo l'acquisizione di Total erg)". In una nota Attimonelli spiega: "Dopo la decisione dell'azienda del 27 marzo di fare ricorso alla Cassa integrazione con causale Covid-19, senza nessun accordo con il sindacato e le Rsu, la direzione aziendale, in questa delicata fase, procede con una gestione dell'organizzazione del lavoro unilaterale e iniqua, determinando elementi di confusione organizzativa ed incertezze sul piano dei provvedimenti sanitari. A nulla sono servite le richieste delle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil di costituire un comitato paritetico nazionale in applicazione del protocollo del 14 marzo, così come si sta facendo in tutte le grandi aziende del settore energetico. Ip occupa sul territorio nazionale circa 1200 lavoratori distribuiti tra depositi carburanti in varie regioni, raffineria di Falconara, sede di Milano e più di 500 lavoratori nella sede di Roma". (segue) (Com)