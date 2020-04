Lavoro: Filctem Cgil Roma Eva, preoccupati per situazione dipendenti Italiana petroli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Supera l'Eni per distribuzione carburanti - prosegue il segretario generale Filctem Cgil Roma Eva -, ha chiuso il 2019 con risultati positivi e da più di 6 anni utilizza gli ammortizzatori sociali con contratti di solidarietà. In queste delicate settimane, l'azienda ha rifiutato ideologicamente qualsiasi utilizzo dello smart working e della rotazione delle attività, evitando di comunicare le esigenze dei presidi essenziali, ad oggi la sede di Roma risulta frequentata da un quarto della forza lavoro. A tutto ciò, si aggiunge anche un insopportabile atteggiamento di censura della libera circolazione tra i lavoratori dei comunicati sindacali. Credo che sia giunto il momento di aprire un focus particolare su questa importante azienda nazionale del settore energetico, trasferendo il tavolo del confronto sindacale in sedi istituzionali appropriate come il Mise. Sono fortemente preoccupato - conclude Attimonelli - rispetto alle modalità ed alle scelte che la direzione aziendale intende affrontare per la cosiddetta fase 2 e di come Ip vuole garantire sicurezza e salute dei lavoratori, quali piani organizzativi vuole attuare e se intende rispettare gli accordi siglati. Se l’azienda non dovesse applicare il protocollo del 24 aprile invieremo tempestiva segnalazione alla Prefettura". (Com)