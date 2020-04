Usa: segretario al Tesoro, conseguenze penali per aziende destinatarie di fondi impropri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero esserci conseguenze penali per le imprese statunitensi che, senza averne i requisiti, hanno ricevuto oltre 2 milioni di dollari di prestiti grazie agli aiuti stanziati dall’amministrazione del presidente Donald Trump per aiutare le piccole aziende a far fronte all’emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato oggi all’emittente “Cnbc” il segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin. Nelle scorse ore diversi osservatori hanno sollevato il dubbio che parte dei 660 miliardi di dollari messi a disposizione dalle autorità federali possano essere finiti alle grandi compagnie. “Vogliamo assicurarci che questi soldi vadano dove dovrebbero”, ha spiegato il segretario al Tesoro. Quest’oggi, a seguito di un accordo raggiunto la scorsa settimana tra l’amministrazione Trump e i leader del Congresso, è partito il secondo pacchetto di prestiti. Il Tesoro e l’Amministrazione delle piccole imprese (Sba) hanno chiarito alle banche i requisiti necessari per impedire di accedere ai fondi alle aziende più grandi, alcune delle quali nei giorni precedenti avevano restituito di propria sponte il denaro ricevuto. Secondo Mnuchin, ad esempio, è “oltraggioso” che la società di basket Los Angeles Lakers abbia ricevuto in prestito 4,6 milioni di euro grazie ai fondi federali. Il club ne ha annunciato la restituzione nella giornata di ieri. Secondo il “New York Times”, sono almeno 116 inoltre le aziende pubbliche che sono state destinatarie di prestiti da oltre due milioni di dollari e che non hanno restituito tali fondi. “La colpa è di chi richiede i prestiti. Costoro saranno penalmente perseguibili se le loro certificazioni risulteranno menzognere”, ha indicato Mnuchin. (Nys)