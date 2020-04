Coronavirus: Mattia (Pd), nella fase 2 il lavoro non sia antagonista di tutela salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase 2 la tutela della salute e il lavoro in condizioni di sicurezza “non possono essere in antagonismo e devono anzi essere al centro del dialogo tra parti datoriali e rappresentanti dei lavoratori per agevolare la progressiva ripartenza delle attività produttive”. Lo sostiene in una nota Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione lavoro del Consiglio regionale del Lazio. Nei luoghi di lavoro gli standard di sicurezza “devono essere stabiliti di concerto con tutti i soggetti coinvolti, attraverso l'adozione di precisi protocolli che tutelino la salute delle nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori, per scongiurare il rischio che si trasformino in ‘zone rosse’ al termine del lockdown. Sono necessarie alleanze –continua Mattia- le cui basi si gettano anche grazie agli incontri come quello di oggi che definiscono il panorama delle azioni da compiere sull'esigenza di far ripartire gli ingranaggi dell'economia con un occhio attento alla prevenzione degli infortuni e delle malattie legate al lavoro”. Bene anche il metodo “che intende portare avanti l'assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, Claudio di Berardino, in armonia –conclude la nota- con le decisioni del governo e caratterizzato dalla concertazione, esattamente come avvenuto con la Cig in deroga che ha visto il Lazio prima regione ad attivarsi per la trasmissione delle domande all'Inps".(Com)