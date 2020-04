Iraq: Stato islamico colpisce ufficio intelligence nella provincia di Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due esponenti dello Stato islamico hanno tentato di colpire questa mattina la direzione dell’intelligence e antiterrorismo nel quartiere di Qadisiyah nella parte settentrionale di Kirkuk. Secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza irachene, nell’attacco sono rimasti feriti almeno tre esponenti del personale di polizia. Da una prima ricostruzione questa mattina le forze di sicurezza irachene hanno individuato due uomini, uno con indosso un giubbotto esplosivo e un autista che si sono avvicinati al cancello della direzione dell'intelligence e antiterrorismo nel quartiere di Qadisiyah. Una volta giunto nei pressi dell’entrata, l’attentatore ha lanciato una granata e poi ha azionato il giubbotto esplosivo. L'altro uomo, a quanto pare l'autista, si è allontanato velocemente dalla scena. Al momento lo Stato islamico non ha ancora rivendicato la responsabilità dell’attacco, tuttavia fonti della sicurezza irachena sostengono che l’intelligence era a conoscenza dei preparativi di un possibile attacco, ma non era ancora chiaro il giorno. Quello di oggi è stato il primo tentativo di attentato suicida negli ultimi mesi, caratterizzati da alcuni attacchi armati condotti dallo Stato islamico nelle province di Kirkuk, Diyala e Salah al Din. Nonostante la sconfitta sul piano militare nel 2017, il gruppo terroristico mantiene ancora delle cellule dormienti per colpire le forze irachene. Gli attentati suicidi sono stati un segno distintivo del gruppo militante, che al culmine della sua potenza nel 2014 controllava quasi un terzo sia dell'Iraq che della Siria.(Irb)