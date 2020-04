Brics: ministro Esteri cinese Wang, necessario difendere il multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha invitato tutti i paesi Brics a sostenere il multilateralismo, il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite (Onu) e gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Wang ha formulato le osservazioni nel corso della riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri degli Esteri dei paesi Brics, un blocco dei mercati emergenti che raggruppa Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. "Dobbiamo difendere l'approccio della consultazione e della cooperazione per ottenere vantaggi condivisi nella governance e assumere la guida nel portare avanti la riforma della governance globale nella giusta direzione", ha affermato Wang. Il ministro cinese ha invitato i paesi Brics a salvaguardare, attraverso gli sforzi congiunti, i diritti e gli interessi legittimi e lo spazio per lo sviluppo: "Non solo per noi stessi, ma anche per tutti gli altri mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo". Wang ha incoraggiato i paesi a rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche per frenare la recessione, creare posti di lavoro, proteggere i mezzi di sussistenza e stabilizzare l'economia globale. Ha anche chiesto un coordinamento duraturo per mantenere un funzionamento sicuro e regolare delle catene industriali e di approvvigionamento globali. La riunione si è aperta oggi sotto la presidenza del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. (Cip)