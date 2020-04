Speciale infrastrutture: Regione Lazio, assessori incontrano sindacati e associazioni datoriali su fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della fase 2 e con la prevista riapertura dei cantieri, questa mattina gli assessori della Regione Lazio, Mauro Alessandri, ai Trasporti e Claudio Di Berardino, al Lavoro, hanno incontrato le organizzazioni sindacali territoriali e datoriali del settore delle imprese e delle costruzioni. Presenti Cgil, Fillea Cgil, Cisl, Filca Cisl, Uil, Feneal Uil, Ance Lazio, Unindustria, Cna, Confartigianato, Aniem Lazio e Confapi. L'obiettivo - si legge in una nota - è stato quello di confrontarsi sul tema della riapertura delle attività lavorative, in particolare legate all'edilizia, garantendo le misure sulla salute e sulla sicurezza nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso. Le parti hanno convenuto di dare attuazione alle normative nazionali, e in particolare quelle dettate dal dpcm dell'11 marzo scorso e dai protocolli che si sono susseguiti: quello di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo, quello relativo al settore sull'edilizia del 24 marzo e il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri sottoscritto il 24 aprile dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le parti sociali. Particolare attenzione merita la costituzione dei comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione. Impegno della Regione Lazio e delle parti è quello di dare completa attuazione a questi protocolli, e di monitorarne il rispetto anche inserendo all'ordine del giorno del tavolo regionale su salute e sicurezza - che si tiene con cadenza settimanale - un focus sull'edilizia. Tra i temi affrontati nel tavolo, su cui proseguirà il confronto, vi è quello del rafforzamento della formazione sulla sicurezza sia per le imprese che per i lavoratori. Entro fine settimana si terrà una nuova convocazione del tavolo per ulteriori approfondimenti. (Com)