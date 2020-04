© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha annunciato la sua presenza a Genova per testimoniare che i cantieri fondamentali come il ponte nuovo sono andati avanti in sicurezza. "Continueremo a prendere decisioni per il Paese combattendo contro il virus", ha aggiunto De Micheli a La Vita in diretta. (Rin)