Speciale infrastrutture: De Micheli, grazie a Pmi per adesione a protocollo su cantieri

- Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli afferma: "il Protocollo sulle misure da adottare nei cantieri, contro la diffusione del Covid-19, è il risultato del lavoro in sinergia con i sindacati e tutte le associazioni di categoria con le quali si è discusso e ci si è confrontati a lungo su come riaprire i cantieri, avendo come riferimento la salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori. Ringrazio perciò", aggiunge l'esponente dell'esecutivo in una nota, "tutte le parti sociali del settore edile e le associazioni artigiane e delle piccole e medie imprese per aver contribuito ed aderito al Protocollo sottoscritto il 24 aprile scorso, garantendo così la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti i cantieri pubblici, grandi e piccoli". De Micheli commenta in questo modo l’adesione al Protocollo per i cantieri di Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Confapi. (Com)