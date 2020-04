Speciale infrastrutture: De Micheli e Conte a Genova per completamento ultima campata del nuovo Ponte Morandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e il premier, Giuseppe Conte, a Genova per la cerimonia per il completamento dell'ultima campata del nuovo Ponte Morandi. Conte ha visitato la Prefettura di Milano. Le tre ore nel capoluogo lombardo sono state fitte di incontri per il premier, che prima si è confrontato con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, poi ha avuto un faccia a faccia con il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi e con il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Infine ha incontrato alcuni medici e operatori sanitari, tra cui il primario della rianimazione del Policlinico di Milano, Antonio Pesenti e Giuliano Rizzardini, direttore delle Malattie infettive del Sacco. Il presidente Conte si è poi recato a Brescia. (Rin)