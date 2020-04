Speciale infrastrutture: Fit-Cisl Lazio, molto bene nuova stazione alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit-Cisl esprime soddisfazione per la firma siglata alcuni giorni fa da Regione Lazio e Ferrovie dello Stato per la realizzazione di una nuova fermata dell'alta velocità a Frosinone. "Nel corso di una call che si è tenuta con la Regione Lazio, ci è stato presentato nel dettaglio il progetto nuovo Frecciarossa Cassino-Frosinone-Roma e il protocollo per la nuova stazione di Alta velocità vicino Ferentino: a nostro parere si tratta di un'ottima notizia, importante per la mobilità, e quindi per la produttività e per il tessuto economico di tutto il territorio", scrivono in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il segretario del presidio di Frosinone per la Fit-Cisl del Lazio, Roberto Calcagni, aggiungendo che "secondo le stime, la realizzazione del piano porterebbe l'aumento dell'1,5 per vento del pil regionale. Lo stiamo ribadendo da tempo, questo momento di crisi può essere un'occasione per ripensare e disegnare nuovi e migliori equilibri: la strategia che ci è stata presentata va in tale direzione, perché saranno sbloccati importanti investimenti per il rifacimento delle stazioni ferroviarie, per le infrastrutture stradali e per l'acquisto di 72 nuovi treni. Si tratta di elementi cruciali per un bacino di utenza di oltre 330mila passeggeri al giorno, e 90 milioni ogni anno: questa serie di decisioni impatterà positivamente sulla vita di numerosissime persone e famiglie, e rappresenterà una notevole occasione di sviluppo turistico, economico e produttivo. Per parte nostra – concludono – abbiamo dato il nostro impegno a contribuire fattivamente e in modo propositivo alla realizzazione di un piano di importante portata". (Com)