Speciale infrastrutture: Salini su ponte Genova, esempio per far ripartire il Paese

- "C'è stato un momento in cui abbiamo capito che queste infrastrutture vanno mantenute". Lo ha affermato l'amministratore di Salini Impregilo, Pietro Salini, nel corso della cerimonia per il varo dell'ultima campata del nuovo ponte di Genova. "Voglio stringere le mani, idealmente, a tutti voi che avete ricostruito questa città - ha continuato -. C'è tanta gente che aspetta di poter lavorare, che vuole lavorare. Vorrei che questo ponte fosse un messaggio e che da qui partisse un grande piano per il Paese, di costruzione e manutenzione. Un piano per far ripartire il Paese", ha aggiunto rivolgendosi al presidente del Consiglio. (Rin)