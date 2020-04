Libia: fonti Bengasi a "Nova", Haftar sta preparando il suo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale libico (Lna) si sta preparando ad annunciare il suo piano per gestire il periodo di transizione in Libia, dopo che il generale di Khalifa Haftar ha proclamato ieri sera quello che a definito "un mandato popolare per guidare il paese". Secondo quanto ha riferito una fonte dell'Lna ad "Agenzia Nova", il comando generale si sta muovendo verso la formazione di un consiglio chiamato "Consiglio di sovranità della Libia" che governerà le zone del paese sotto il suo controllo durante un periodo di transizione. Tale organismo sarà composto da figure militari e politiche. Dopo la formazione del consiglio verrà annunciata la nascita di un governo di crisi con cinque o sette ministeri, probabilmente presieduto da Abdul Rahman al Abbar, ex sindaco del comune di Bengasi, o da Ali al Qatrani, ex membro del Consiglio presidenziale di Tripoli. E' probabile che il ministero degli Affari Esteri sia guidato dalla figura di spicco dell'Lna come il generale al Madani al Fakhri, della grande e influente tribù Fwakher. Fonti di "Agenzia Nova" hanno riferito che il compito principale di questo governo di crisi dovrebbe essere quello di preparare le elezioni presidenziali e parlamentari nel paese, oltre a gestire servizi per i cittadini e risolvere la crisi economica. (Lib)