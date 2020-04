Francia: premier Philippe, dopo quarantena faremo 700 mila test a settimana per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del periodo di quarantena, le autorità francesi saranno in grado di incrementare i test per il coronavirus. È quanto affermato dal primo ministro, Edouard Philippe, durante l'intervento all'Assemblea nazionale, nel quale ha annunciato le modalità con cui il paese uscirà dallo stato di emergenza. "Ci siamo dati l'obiettivo di realizzare almeno 700 mila test virologici a settimana dall'11 maggio", data in cui la Francia comincerà l'uscita progressiva dalla quarantena. Il capo del governo ha spiegato che non appena una persona sarà testata positiva, verrà lanciato un processo di identificazione e di analisi a tutti coloro che sono entrati in contatti con lei. Queste persone "saranno testate e saranno invitate a isolarsi, tenuto conto delle incertezze sulla durata di incubazione", ha aggiunto il premier. "L'obiettivo finale di questa politica ambiziosa di test è permettere di isolare al più presto i portatori del virus per rompere le catene di trasmissioni", ha aggiunto il capo del governo. Nel corso dell'intervento, Philippe ha garantito che "ci saranno abbastanza maschere nel paese per far fronte ai bisogni a partire dall'11 maggio". "I dati delle dogane lo mostrano: entrano più maschere nel paese di quante il governo non ne abbia ordinate – ha continuato il premier – E credetemi, ne abbiamo ordinate, perché ne riceviamo circa 100 milioni a settimana ormai e riceveremo circa 20 milioni di maschere per il grande pubblico lavabili a partire da maggio". (Frp)