Haftar respinto in Tripolitania si attribuisce pieni poteri

- Il generale libico Khalifa Haftar si è autoproclamato rais del paese ieri sera per “volontà del popolo libico”, ma la sua iniziativa viene vista come una fuga in avanti e al momento trova scarso sostegno tra le tribù e i politici della Cirenaica. L'annuncio arriva infatti proprio mentre il suo Esercito nazionale libico (Lna) sta perdendo terreno in Tripolitania, mentre in Cirenaica già da qualche giorno si erano acuite le divisioni con il presidente del Parlamento, Aguila Saleh. Secondo i media locali, questa presa di posizione non ha fatto che irrigidire le posizioni di Saleh e delle tribù che lo sostengono spingendolo tra le braccia di Tripoli.Ieri sera infatti il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) ha annunciato in un discorso televisivo di "aver accettato il mandato popolare di occuparsi delle questioni nel paese, nonostante il peso delle responsabilità, la molteplicità degli obblighi e la dimensione delle responsabilità che sono sulle spalle dell'esercito". Il "feldmaresciallo" libico ha aggiunto che il comando dell'esercito "sarà a disposizione del popolo e lavorerà al meglio delle sue capacità per alleviare le sue sofferenza". Nel suo discorso, Haftar si è rivolto più volte direttamente al popolo libico: "Abbiamo risposto al vostro appello, annunciando la fine dell'accordo politico che ha distrutto il paese. Accettiamo questo questo mandato di cui ci avete ritenuto degni. Accogliamo il vostro sostegno e la vostra rinnovata fiducia nei nostri confronti per far si che l'accordo politico sia parte del passato". Poco prima di questo messaggio televisivo, quattro deputati del parlamento libico con sede a Bengasi hanno dichiarato di accettare di "affidare a Khalifa Haftar la guida del paese in risposta alla richiesta del popolo".Dopo l'annuncio unilaterale della presa del potere in Libia da parte di Haftar, sono iniziate a circolare voci sulla stampa libica di un possibile accordo tra il presidente del parlamento di Tobruk, Saleh, e il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, per escludere il comandante dell’Lna. L'accordo prevederebbe un ritorno alla soluzione politica della crisi libica dopo il fallimento dell’offensiva militare dell’Lna su Tripoli. Secondo il quotidiano "Al Arab Al Youm", diversi incontri sono svolti a partire dallo scorso dicembre a Tripoli, al Cairo e nelle capitali di alcuni paesi vicini con il sostegno di forze internazionali, e in particolare di Mosca, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo tra i rappresentanti di Saraj e Saleh. A tal riguardo, spiega l’emittente libica “Libya 24”, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima su una “road map” per risolvere la crisi libica.La rottura tra i due esponenti della Cirenaica potrebbe risalire già ad una settimana fa. Haftar avrebbe nel corso di questa settimana minacciato ritorsioni nei confronti del presidente del parlamento libico di Tobruk, che di recente si è spostato a Bengasi, Saleh, nel caso in cui quest'ultimo non accettasse di delegare all'uomo forte della Cirenaica la guida politica del paese. Lo riferiscono fonti del parlamento libico al sito web "Ean Libya". Secondo questa fonte, Haftar prima di annunciare ieri di accettare "la delega offerta dal popolo libico ad assumersi la guida politica del paese", avrebbe inviato un messaggio minaccioso a Saleh, ribadendo la necessità di ricevere una delega da parte del parlamento. Nella lettera, Haftar avrebbe anticipato l'intenzione di incaricare l'ex membro del Consiglio presidenziale di Tripoli in quota Brega, Ali al Qatrani, come premier del suo nuovo governo "ad interim", sostituendo così anche l'esecutivo guidato da Abdullah al Thinni. Da giorni infatti sembra che Haftar abbia chiesto ai rappresentanti della Cirenaica di ricevere la delega per la guida politica del paese.Ieri sera, non a caso, sono apparsi i comunicati di quattro deputati libici che delegavano ad Haftar la leadership della Libia poche ore prima del suo discorso televisivo, tenuto in coincidenza con la rottura del digiuno di Ramadan per i musulmani che avviene al tramonto. Fino ad ora il parlamento libico di Tobruk non ha diramato alcun comunicato su quanto fatto ieri da Haftar. Questa nuova iniziativa dell'uomo forte della Cirenaica è iniziata il 23 aprile scorso, quando per la prima volta ha parlato di superare l'accordo politico di Skhirat del 2015 chiedendo la delega a guidare la Libia. Poco prima era intervenuto proprio Saleh che aveva presentato un piano diverso e proponendo una soluzione politica alla crisi libica che si fondava sulla formazione di un nuovo Consiglio presidenziale formato dai rappresentanti delle tre grandi regioni libiche (Cirenaica, Fezzan e Tripoliania).Alleati fino a ieri, i due leader della Cirenaica ora sembrano aver intrapreso due strade diverse. Un'altra fonte sempre del parlamento di Tobruk ha riferito allo stesso sito libico che "esiste tra i due una forte divergenza che riguarda proprio questa scelta di Haftar di chiedere delle deleghe, considerata da Saleh come un golpe nei confronti della Camera dei rappresentanti che cesserebbe così di esistere, cosa che ha spinto il suo presidente a rifiutarla in modo definitivo". Per questo ieri Haftar ha chiesto ai deputati di Tobruk di annunciare pubblicamente la loro "fedeltà", cosa che alcuni hanno fatto. Intanto ieri sera, nel corso di una riunione della tribù del villaggio di Al Aziat, nell'est della Libia, il clan locale ha annunciato di respingere le minacce rivolte da una brigata di Haftar a Saleh, ribadendo il loro sostegno al presidente del parlamento libico.Questa settimana invece è prevista una riunione dei capi tribù degli Al Abidat per discutere di questa crisi che colpisce in modo particolare il loro clan, uno più importanti dell'est della Libia. Inoltre, l'emittente televisiva libica "February Channel" sostiene che Saleh ha ricevuto diverse minacce di morte da quando la scorsa settimana ha annunciato la sua proposta politica di soluzione alla crisi libica in otto punti. Una fonte del villaggio di al Aziat, che è la roccaforte di Saleh, 70 chilometri a sud di Derna, ha riferito che un loro inviato, Abdel Jawad Faraj, ha discusso ieri con i rappresentanti della tribù degli Al Abidat di queste minacce provenienti da Rajma, il quartier generale delle forze di Haftar.Un membro della Camera dei rappresentanti libica (Parlamento di Tobruk), Youssef Mohamed, ha affermato che la crisi in Libia "non può essere risolta dal modo presentato dal generale Khalifa Haftar". L'iniziativa presa ieri da Haftar in diretta televisiva "non è applicabile e non può essere accettata in alcun modo dato che l'organo legittimo ed eletto dal popolo libico è la Camera dei rappresentanti ed è l'unico organo autorizzato a determinare la forma e il tipo dell'autorità esecutiva in il paese", ha aggiunto Mohamed in un'intervista ad "Agenzia Nova". "La situazione in Libia richiede sforzi accelerati per impegnarsi nel dialogo tra le parti, ripristinare il processo politico e mettere a tacere le armi", ha indicato Mohamed. Il politico libico ha aggiunto che la soluzione militare "si è rivelata un fallimento in Libia, poiché i gruppi armati hanno dimostrato la loro incapacità di realizzare progressi sul campo", sottolineando che la guerra ha portato in Libia solo sangue e distruzione e un aumento della sofferenza.Voci contrarie a questa iniziativa del generale di Bengasi arrivano anche dal Fezzan. Il presidente del Congresso della tribù Tebu in Libia, Issa Abdel-Majid, ha dichiarato che l'annuncio fatto ieri da Haftar, è in realtà "un colpo di stato" contro le istituzioni legittime nel paese. Haftar "ha perso la sua battaglia a Tripoli e il suo ultimo annuncio ne è solo un riconoscimento", ha aggiunto Abdel-Majid in un'intervista ad "Agenzia Nova". Il rappresentante della tribù del sud della Libia ha aggiunto che i Tebu "rifiutano completamente il dominio militare in Libia e si oppongono a qualsiasi progetto proposto da Haftar, perché le sue forze hanno preso di mira in passato le aree dei Tebu a Murzuq e Umm Al Aranib". Abdel-Majid ha inoltre affermato che "il governo legittimo in Libia è il Governo di accordo nazionale (Gna) guidato da Fayez al Sarraj. Ora le forze del Gna hanno preso il controllo delle aree a ovest di Tripoli e il progetto Haftar fallirà del tutto".A Tripoli invece il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha accolto con scherno l'annuncio di Haftar. L'organo esecutivo libico, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha spiegato che il generale "ha raggiunto il limite delle sue sciocchezze", paragonando l'annuncio di ieri "ad una sitcom che si aggiunge alla sua serie di annunci di colpi di stato iniziata anni fa". In una dichiarazione rilasciata nella notte, il Consiglio presidenziale ha affermato che "il colpo di Stato di Haftar contro l'accordo politico (firmato a Skhirat nel 2015) e tutti gli organi politici nel paese non è sorprendente, ma un passo previsto che ha lo scopo di coprire la sconfitta delle sue forze e l'incapacità del suo progetto di impadronirsi del potere".L'ex primo ministro della Libia, Ali Zidan, ha spiegato che la decisione di Haftar di autoproclamare la presa del potere in Libia "non sarà accettata da nessuno". Parlando ai media libici, il politico ha aggiunto che la dichiarazione del generale libico "è stata respinta ed è un attacco alla volontà popolare". Zidan ha sottolineato che l’unica soluzione risiede nel cessate il fuoco e nei negoziati politici. “E’ stato versato già abbastanza sangue e i libici ne hanno abbastanza", ha detto Zidan. L'ex premier ha invece definito "positiva" l'iniziativa politica lanciata giovedì scorso, 23 aprile, dal presidente del parlamento, Aguila Saleh, per una "road map" politica: "La distanza tra i libici costituisce un grande pericolo: la situazione è diventata ridicola agli occhi di tutti", ha commentato l'ex capo del governo.Intanto il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico di Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato che il comando generale di Bengasi è in attesa delle reazioni internazionali all'annuncio fatto ieri dal suo comandante sull'assunzione del potere politico. Intervistato dal giornale "al Ghad al Arabi", Al Mismari ha spiegato: "Attendiamo le reazioni dei paesi occidentali e regionali e di quelli vicini per capire se sono con le scelte del popolo libico, che chiede sicurezza, o con Fayez al Sarraj che si è alleato con la Turchia e ha portato migliaia di terroristi in Libia". Intanto si sono registrati la scorsa notte a Bengasi dei festeggiamenti in strada da parte di centinaia di persone, con l'uso di fuochi d'artificio, poche ore dopo il discorso televisivo del generale Khalifa Haftar.Al momento a livello internazionale, gli Stati Uniti hanno espresso "rammarico" per l'annuncio fatto dal generale libico di porre fine all'accordo politico libico. In una nota, l'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha espresso il suo rammarico riguardo ai cambiamenti della struttura politica libica imposti da una dichiarazione unilaterale. "L'ambasciata, tuttavia, accoglie con favore qualsiasi opportunità di coinvolgere il comandante dell'Lna e tutte le parti in un dialogo serio su come il paese portare avanti il paese", si legge in una nota diffusa su Facebook. "Mentre i civili continuano a soffrire durante il mese sacro del Ramadan e la pandemia di Covid-19 minaccia altre vite, esortiamo l'Lna a unirsi al Governo di accordo nazionale nel dichiarare un'immediata cessazione umanitaria delle ostilità che porti a un cessate il fuoco duraturo come formulato nei colloqui 5+5 nell'ambito del negoziato mediato dalla Missione Onu in Libia il 23 febbraio a Ginevra", sottolinea la nota.La Russia, paese accusato di sostenere il generale di Bengasi, ritiene invece che il dialogo politico e diplomatico sia l'unica soluzione per favorire la riconciliazione in Libia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa commentando le dichiarazioni del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, che ha annunciato ieri sera di aver assunto il pieno controllo del paese nordafricano. "Mosca continua a ritenere che l'unica possibile riconciliazione in Libia possa avvenire attraverso una comunicazione politica e diplomatica tra tutte le parti in conflitto", ha detto Peskov. La Russia resta in contatto con tutte le parti del processo di riconciliazione, ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, da parte sua, ha invece posto l'accento sull'iniziativa di Saleh: "Prendiamo atto della dichiarazione che per qualche motivo ha attirato poca attenzione da parte dei media: quella del presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, che ha auspicato il dialogo nazionale finalizzato alla formazione di autorità generalmente condivise con la presenza delle tre regioni chiave della Libia (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan)".Il presidente del parlamento libico di Tobruk-Bengasi ha annunciato in un video-discorso che "il dialogo politico è fallito". Per questo la Camera dei rappresentanti ha proposto un'iniziativa in otto punti per trovare una soluzione alla crisi libica. Ciascuna delle tre regioni della Libia (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), in base all'iniziativa, dovrebbe scegliere un suo rappresentante nel Consiglio presidenziale composto da un presidente e due vice, di comune accordo o con voto segreto sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Dopo la sua approvazione, il Consiglio presidenziale nominerà un primo ministro e i suoi vice che rappresentano le tre regioni, per poi formare un governo da presentare alla Camera dei rappresentanti per ottenere la fiducia. Per evitare sbilanciamenti, la regione da cui verrà scelto il presidente del Consiglio presidenziale non potrà essere la stessa del primo ministro.Dopo la formazione del nuovo Consiglio presidenziale, secondo la road map di Saleh, verrà formato un comitato di esperti e intellettuali per formulare e redigere una Costituzione che determinerà la forma dello Stato e del suo sistema politico: solo allora verranno organizzate elezioni presidenziali e parlamentari. Non solo: il presidente e i vicepresidenti del Consiglio presidenziale non avranno diritto di candidarsi a queste elezioni. Le forze armate nazionali libiche, prosegue la proposta di Saleh, avranno il compito di proteggere la patria e la sua sicurezza e in nessun modo potranno essere influenzate. Il nuovo Consiglio presidenziale assumerà collettivamente le funzioni di Comandante supremo delle forze armate durante questa fase. Le forze armate, da parte loro, avranno il diritto di nominare il ministro della Difesa. Il parlamento, infine, continuerà ad esercitare la sua missione e il ruolo di autorità legislativa eletta fino a quando non verranno scelti nuovi rappresentanti. (Bel)