Campania: Muscarà (M5s): Regione revoca cassa integrazione per enti bilaterali

- "E' con grande soddisfazione che abbiamo appreso come la Regione Campania abbia interrotto, su nostra espressa richiesta, la cassa integrazione per i cinquanta lavoratori degli enti bilaterali, tornati al proprio posto di lavoro con stipendio pieno". Lo ha annunciato il consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà che ha aggiunto: "E' stata recepita l'istanza di impiegare il personale dei Centri di formazione accreditati con la Regione Campania e specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, per la corretta informazione dei lavoratori negli ambienti di lavoro, per ridefinire le organizzazioni aziendali in modo da ottemperare alle prescrizioni sulla riduzione del contagio, per la distribuzione di materiale informativo e per l'aggiornamento dei piani di sorveglianza. Tutte azioni di sostegno alle imprese che dovranno aggiornare le misure tecniche e organizzative interne quando l'emergenza sarà finita e bisognerà far ripartire il motore produttivo della Campania e del Paese". (Ren)