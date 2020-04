Coronavirus: Gallera, rivendico tutte le scelte fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono sereno, in quei momenti abbiamo preso tutte le scelte che apparivano le migliori per salvare le vite alle persone in momenti drammatici, io le rivendico tutte". Lo ha detto in una diretta su 'Corriere Tv' l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera in cui ha difeso anche la delibera che riguardava il trasferimento dei pazienti Covid nelle Rsa, specificando le caratteristiche previste, ovvero i padiglioni separati e il personale dedicato: "L'abbiamo fatto per salvare le vite alle persone, altrimenti negli ospedali non si trovava il posto per attaccare il respiratore a chi stava arrivando - ha precisato Gallera - mettere i pazienti in via di guarigione in un'area indipendente, per consentire a una persona che arrivava dal territorio di trovare una speranza di vita è stata una scelta giusta e corretta". (Rem)