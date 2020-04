Speciale energia: Russia, produzione Gnl tra gennaio e febbraio aumentata oltre il 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia della Federazione Russa sta osservando un aumento della produzione di gas naturale liquefatto nel paese, nonostante la difficile situazione del mercato. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia russo Aleksander Novak. Secondo i risultati dei primi due mesi, la produzione è aumentata di oltre il 17 per cento. "L'anno scorso, la produzione di Gnl è aumentata di oltre il 50 per cento rispetto al 2018 ed ha raggiunto 40,5 miliardi di metri cubi. Nei primi due mesi del 2020, vediamo un aumento della produzione di oltre il 17 per cento su base annua" ha scritto il ministro, nella propria rubrica sulla rivista "Energeticheskaja Politilka". Il ministro ha osservato che la tendenza verso la globalizzazione del mercato del gas sta crescendo. Molti paesi, tra cui Qatar, Australia, Malesia, stanno sviluppando con successo il commercio di Gnl. "Stiamo monitorando da vicino le mutevoli condizioni del mercato, ma è importante qui che la Russia abbia un'infrastruttura armoniosamente sviluppata non solo per la fornitura attraverso gasdotto, ma anche per il progressivo aumento della capacità di produzione di Gnl", ha affermato Novak. (Rum)