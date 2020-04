Speciale energia: presidente ucraino Zelensky, prezzo gas per privati ai minimi da 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas naturale per i cittadini ucraini è al momento il più basso degli ultimi 4 anni. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che ad aprile il costo del gas per il consumo privato è sceso di un ulteriore 15 per cento, toccando il punto più basso dal 2016. “Ad aprile 2020, il prezzo del gas per i cittadini è sceso de 15 per cento rispetto a marzo e del 40 per cento rispetto a inizio anno”, ha detto il capo dello Stato, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. (Res)