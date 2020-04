Speciale energia: ministro russo Novak, accordo Opec + promuove equilibrio del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in vigore dell'accordo Opec + a maggio incoraggerà il mercato ad equilibrarsi gradualmente, ma non si intravede una prospettiva di aumento significativo dei prezzi del petrolio nel prossimo futuro. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo, Aleksandar Novak, nella propria rubrica sulla rivista "Energheticheskaja Politika". "Prevediamo che a maggio, con l'entrata in vigore dell'accordo Opec +, il mercato si equilibri gradualmente. Nel prossimo futuro, non ci si può aspettare un aumento significativo del prezzo al barile, a causa dell'eccessivo sfruttamento del mercato", ha scritto Novak . Il ministro russo ha aggiunto che il bilanciamento del mercato potrebbe iniziare nella seconda metà dell'anno insieme a una ripresa della domanda. I paesi dell'Opec+ il 12 aprile hanno concordato di ridurre la produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno tra maggio e giugno, 7,7 milioni nella seconda metà dell'anno e 5,8 milioni fino alla fine di aprile 2022, prendendo come base di riferimento l'ottobre 2018. (Rum)