Speciale energia: Ue-Germania, commissario Vestager frena ministro Altmaier su aiuti contro crisi

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha chiesto al commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, di approvare in via generale i prestiti alle imprese garantiti dallo Stato che il governo federale prevede di erogare, attraverso la banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), nel quadro delle misure per far fronte alla crisi provocata dal coronavirus Vestager rifiuta la richiesta. Tuttavia, Vestager “ha rifiutato la richiesta” di Altmaier. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, citando fonti dell'Ue. Per la Commissione europea, “un simile programma non è accettabile”. Le autorità garanti della concorrenza sono disposte, “in singoli casi motivati”, ad approvare la piena responsabilità di uno Stato membro nei prestiti alle imprese, “ma non in via generale”. (Geb)