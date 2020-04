Speciale energia: Repubblica Ceca, governo approva bozze per accordo su espansione centrale nucleare Dukovany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha approvato le bozze di due accordi con la società energetica Cez riguardanti l'espansione della centrale nucleare di Dukovany. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Secondo i piani, entro la fine del 2022 sarà deciso da chi acquistare un reattore per la nuova unità 5 della centrale, mentre entro il 2029 sarà emanato il permesso di costruire. La messa in funzione è prevista per il 2036. Secondo il vicepremier Karel Havlicek l'esecutivo intende prendere una decisione finale sul finanziamento del progetto entro la fine di maggio. Un terzo accordo è attualmente in fase di redazione e definirà le condizioni alle quali lo Stato comprerà energia elettrica da Cez. La politica energetica del governo approvata nel giugno 2015 prevede, oltre all'espansione della centrale di Dukovany, anche quella della centrale di Temelin. (Vap)