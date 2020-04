Speciale energia: ministro russo Novak, produzione carbone diminuirà leggermente nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione e le esportazioni di carbone dalla Russia diminuiranno leggermente nel 2020. Lo ha scritto in un articolo sulla rivista "Energheticheskaja Politika" il ministro russo dell'Energia, Aleksander Novak. Il ministro ha osservato che negli ultimi due anni la produzione di carbone nel paese si è stabilizzata a circa 441 milioni di tonnellate annue. Allo stesso tempo, con un rallentamento dell'attività economica e una diminuzione del consumo di energia delle imprese, diminuisce anche la domanda di carbone, che è uno dei principali tipi di combustibile per la produzione di elettricità, in particolare nella regione Asia-Pacifico. Un ulteriore ostacolo, secondo Novak, è dato dal fatto che i terminal marittimi del carbone in Estremo Oriente russo incontravano difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di carbone russo ai paesi dell'Asia-Pacifico, a causa delle misure di quarantena che influiscono sul turnover dei prodotti carbonieri. (Rum)