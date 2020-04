Speciale energia: Confindustria, investimenti in infrastrutture leva per ripresa economica post Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica post Covid-19 passa anche attraverso il rilancio degli investimenti in infrastrutture energetiche primarie e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, in coerenza con le linee dettate dal Piano nazionale Energia e Clima (Pniec) e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Nel prossimo decennio dai 110 miliardi di euro di investimenti previsti in Italia, si attende sugli indicatori macro-economici un aumento dello 0,8 per cento del Pil; dal punto di vista sociale un aumento di occupazione pari a 135 mila Unità lavorative annue (Ula); sul versante ambientale, una riduzione di 75 milioni di tonnellate di CO2 al 2030 oltre agli effetti collegati ai progetti di economia circolare che garantiscono la sostenibilità degli investimenti nel territorio. Sono alcuni dei principali risultati che emergono dallo Studio “Infrastrutture energetiche per l’Italia e per il Mediterraneo”, sviluppato da Confindustria Energia con la partecipazione delle sue Associazioni (Anigas, Assogasliquidi, Assomineraria, Elettricità Futura, Igas Imprese Gas e Unione Petrolifera) delle società Snam e Terna e dell’Osservatorio Mediterraneo dell’Energia (Ome) con il supporto analitico di PwC Strategy&. La ricerca analizza, infatti, l’andamento e i programmi di investimento in Italia tra il 2018 e il 2030 nelle infrastrutture energetiche primarie e le potenzialità del sistema Italia per lo sviluppo di progetti in campo energetico nell’ambito di una rafforzata cooperazione nella regione del Mediterraneo. (Com)