Coronavirus: a impianto Rocca Cencia l'ultimo saluto a dipendente Ama deceduto

- Un ultimo saluto al dipendente di Ama deceduto la scorsa settimana a causa del Covid-19. Con un lungo applauso e le note de "Il Silenzio" i colleghi e il personale dell'impianto di Rocca Cencia, a Roma, hanno salutato il passaggio del feretro. A postare il video, sulla sua pagina Facebook, il presidente della commissione capitolina Ambiente, Daniele Diaco. "Dobbiamo salutare un’ultima volta una persona che era vicina a tutti noi - scrive Diaco - Ci era vicina per il lavoro che faceva: è il secondo dipendente Ama colpito dal Covid-19, un autista della sede di Rocca Cencia che si è spento la settimana scorsa dopo aver combattuto a lungo e coraggiosamente contro il virus. A nome di tutta la commissione Ambiente di Roma Capitale, voglio unirmi all'applauso dei suoi colleghi, e voglio invitare tutti voi a fare lo stesso. Le nostre condoglianze e il nostro sostegno alla famiglia di quest’uomo, e a tutti i lavoratori Ama, sono molto più di un atto dovuto. Come i medici, gli infermieri, le Forze dell’ordine e tanti altri, anche gli operatori ecologici si mettono a rischio ogni giorno per garantire che la nostra città sia sempre sana, pulita e a misura d’uomo. Ricordiamolo sempre, questo: ricordiamoci sempre di chi mette a repentaglio la propria salute per proteggere la nostra". (Rer)