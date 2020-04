© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha annunciato che "la tenuta del sistema delle imprese sarà assicurata da specifiche forme di sostegno a fondo perduto per chi ha subito l'impatto della crisi". L'esponente dell'esecutivo ha parlato in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza (Def). (Rin)