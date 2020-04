Moldova: ex premier Sandu sollecita inchiesta procura su responsabili accordo di prestito con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Azione e solidarietà della Moldova (Pas) ha presentato denuncia presso la Procura anticorruzione al fine di perseguire tutti coloro che hanno negoziato e organizzato la firma dell'Accordo di prestito con la Federazione Russa. Si tratta del vice premier e ministro delle finanze, Serghei Puscuta, l'ambasciatore della Moldova a Mosca, Andrei Neguta, ma anche altre persone coinvolte in questo processo. Lo ha annunciato la stessa formazione politica in un messaggio su Facebook. "Alcune disposizioni dell'Accordo di prestito con la Federazione Russa vanno a scapito degli interessi nazionali della Moldova e comportano gravi rischi per la sicurezza dello Stato. Secondo questo accordo, la Moldova potrebbe perdere la sua indipendenza economica di fatto, perché i debiti di alcune società private potrebbero trasformarsi in debiti dello Stato nei confronti della Federazione Russa", scrive la leader di Pas Maia Sandu. L'ex premier sottolinea che "gli uomini di Stato devono difenderne gli interessi, vale a dire i cittadini, e devono essere responsabili delle decisioni che prendono". "Noi abbiamo bisogno di dignitari e funzionari pubblici che agiscono nell'interesse del paese e coloro che violano questo principio devono essere ritenuti responsabili", ha concluso Sandu. La settimana scorsa, la Corte costituzionale della Moldova ha sospeso la legge sulla ratifica dell'Accordo tra il governo della Federazione Russa e il governo della Moldova relativo alla stipula del prestito di 200 milioni di euro fino all'esame sostanziale della notifica presentata dal deputato Sergiu Sirbu.(Moc)