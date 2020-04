Kosovo: Ldk ufficializzerà nuovo governo entro i prossimi due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) guidata da Isa Mustafa ufficializzerà il nuovo governo di coalizione entro i prossimi due giorni: lo ha dichiarato il capo gruppo parlamentare della Ldk, Shkelzen Gashi, al termine di una riunione del leader Mustafa con i deputati del proprio partito. L'Ldk ha ottenuto la scorsa settimana la richiesta da parte del presidente della Repubblica Hashim Thaci a proporre il candidato a premier. Subito dopo l'Ldk ha avanzato il nome di Avdullah Hoti, ex vice premier nel governo uscente di Albin Kurti, il quale lo ha poi rimosso dall'incarico subito dopo il voto in aula a favore della mozione si sfiducia nei propri confronti. Hoti si è subito dato da fare, avviando i negoziati con i partiti di opposizione per i nomi del nuovo gabinetto. La probabile coalizione di governo coinvolgerebbe l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, il Partito Nisma di Fatmir Limaj, l'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli e le altre formazioni politiche delle minoranze etniche. (segue) (Kop)