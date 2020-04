Coronavirus: Laniece, governo coinvolga maggiormente Autonomie speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il senatore dell’Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce informa che il gruppo per le Autonomie si è oggi riunito "per valutare gli ultimi provvedimenti del Governo" ed ha "espresso vivo disagio per la mancanza di una piena e completa valorizzazione del ruolo delle autonomie speciali, che in queste settimane hanno lealmente collaborato con tutti gli organi dello Stato sulla rigorosa applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19". In una nota il parlamentare quindi spiega: "La Fase 2 non può essere affrontata con le stesse modalità decisionali della Fase 1, perché oggi non tutto il territorio nazionale presenta un quadro omogeneo sul fronte della diffusione del virus. Occorre prendersi la responsabilità di scelte diverse da territorio a territorio, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle regioni e delle autonomie speciali". (segue) (Com)