Coronavirus: Russia, il numero dei casi supera quota 90 mila

- Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 6.411 nuovi casi di coronavirus, portando il numero totale di contagiati a 93.558. In termini di numero di infetti, la Russia ha superato l'Iran ed è salita all'ottavo posto nel mondo. Durante le ultime 24 ore in Russia sono morte 72 persone, il numero totale di vittime ha così raggiunto quota 867. Sono guariti dalla malattia 1.110 pazienti, 8456 in tutto il periodo dell'epidemia. Il maggior numero di nuovi casi è stato registrato a Mosca, 3075, seguita dalla regione circostante (523) e da San Pietroburgo (198). Tra tutti i nuovi casi, il 40,7 per cento, non presentava manifestazioni cliniche della malattia. (Rum)