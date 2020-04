Trasporti: consigliera capitolina deposita mozione, aprire stazione Barberini dal 4 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire la stazione Barberini a Roma, anche in entrata, dal 4 maggio per favorire lo spostamento delle persone che si muovono per i motivi contemplati dal più recente dpcm. È la richiesta contenuta in una mozione, a prima firma della consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli, e che è stata depositata oggi. In ragione della riduzione a zero del flusso turistico e del dimezzamento del flusso cittadino, a causa dell’emergenza sanitaria, e tenendo conto che anche nella fase 2 gli spostamenti saranno molto limitati, Celli chiederà all’assemblea capitolina di impegnare “la sindaca e la giunta a considerare e verificare, con gli uffici competenti, la fattibilità di una riapertura totale della stazione Barberini, per favorire, nel breve termine, uno spostamento più fluido delle persone che si muovono per i motivi consentiti dai decreti e dalle ordinanze pro-tempore in vigore”. “Abbiamo considerato con i commercianti che i motivi di sicurezza che impedivano la riapertura totale in assenza di turisti e con il traffico contingentato non hanno senso - spiega la consigliera di Roma torna Roma -. L’assenza della metro isola ancora di più. Ci sono uffici e negozi che potrebbero beneficiare della riapertura, sia in entrata che in uscita, della metro. Dobbiamo riaprirla”.(Rer)