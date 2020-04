Ue: Gualtieri, su Mes il tema è l'assenza di condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha spiegato sul Meccanismo europeo di stabilità che "ad oggi stiamo parlando semplicemente di offrire la possibilità di una linea di credito senza condizioni. Forse alcuni onorevoli non si sono accorti che finora vi si accedeva solo con condizioni". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza (Def). (Rin)