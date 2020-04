Perù: tre morti dopo sommossa in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte in una sommossa avvenuta ieri all’interno di un carcere nel distretto peruviano di San Juan de Lurigancho. Secondo quanto dichiarato dal direttore dell’Istituto nazionale penitenziario (Inpe) Gerson Villar la polizia ha ripreso il controllo della struttura e si sta al momento indagando sulle cause dei decessi. La protesta, ha detto il responsabile parlando alla stampa, è nata per chiedere un’estensione delle categorie beneficiarie dell'indulto concesso ad alcuni detenuti a causa della pandemia del nuovo coronavirus. I detenuti chiedono inoltre una maggiore disponibilità di medicine per il trattamento del contagio. (segue) (Mec)