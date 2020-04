Perù: tre morti dopo sommossa in carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 aprile il governo del Perù ha approvato un decreto che concede l’indulto a detenuti in situazione di vulnerabilità in 68 carceri del paese, a causa dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus. Il decreto si applica a donne che vivono in carcere con bambini di età inferiore a tre anni, donne in gravidanza, adulti di età superiore ai 60 anni che non hanno commesso un reato grave, malati e detenuti che finiscono di scontare la pena nei prossimi sei mesi. Secondo il ministro saranno interessati dalla misura circa tremila detenuti. In Perù si registrano ad oggi oltre 28 mila casi di contagio confermati e 728 morti. Tra i contagiati anche 113 funzionati dell'Istituto nazionale penitenziario e 500 detenuti, di cui 13 hanno perso la vita. (Mec)