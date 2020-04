Frosinone: falsificava ricette veterinarie per avere farmaci gratis, denunciata 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falsificava ricette veterinarie per accedere a farmaci senza pagarli. Per questo una 43enne di Pignataro Interamna è stata denunciata dai carabinieri di san Giorgio a Liri per truffa e falsità materiale commessa dal privato. Ad innescare le indagini dei militari sono state le denunce presentate da parte di un medico veterinario di 36enne ed un farmacista 39enne, entrambi residenti nel cassinate. I militari hanno accertato che l’indagata, dal mese di gennaio, falsificando 10 prescrizioni mediche, a firma del veterinario, si riforniva presso la farmacia del denunciante, di un medicinale denominato “Gardinale”, rientrante nella categoria dei barbiturici, per il cui acquisto è obbligatoria la prescrizione medica. I militari hanno appurato che le prescrizioni erano state riprodotte digitalmente partendo da una vecchia ricetta. Ieri mattina, al termine dell’indagine, i carabinieri hanno bloccato la donna presso la farmacia mentre presentava una ulteriore falsa prescrizione al fine di ottenere il farmaco che utilizzava per i suoi tre cani, razza rottweiler, in quanto insofferenti. Tutte le prescrizioni mediche sono state sottoposte a sequestro e nei confronti della denunciata è stata elevata anche una contravvenzione dato che si trovava in un comune diverso dalla propria residenza senza fornire una plausibile giustificazione, violando le vigenti prescrizioni imposte dal decreto anti coronavirus.(Rer)