Lavoro: Catalfo, in Giornata sicurezza grazie a parti sociali per protocollo contro Covid

- Il ministero del Lavoro ricorda che oggi, 28 aprile, l’Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 28 aprile 2020. ​Fermare la pandemia: la sicurezza e la salute sul lavoro possono salvare vite (Stop the pandemic: safety and health at work can save lives) è lo slogan scelto dall'Oil per la Giornata mondiale 2020, riferisce una nota del Dicastero. "L'Organizzazione internazionale del lavoro dedica quest'anno la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ai rischi da infezioni nei luoghi di lavoro, e in particolare a quelle da Covid-19. Confermando così che la pandemia ci impone di individuare, attraverso il dialogo sociale a livello nazionale, soluzioni adeguate per proteggere la salute delle lavoratrici e dei lavoratori" così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. (segue) (Com)