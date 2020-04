Lavoro: Catalfo, in Giornata sicurezza grazie a parti sociali per protocollo contro Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione di questa Giornata - aggiunge il ministro - voglio ribadire il mio riconoscimento alle Parti sociali, che pochi giorni fa, con la mediazione del governo e con il lavoro del Comitato tecnico scientifico e dell'Inail, hanno raggiunto un importante accordo per garantire, attraverso l'applicazione di un Protocollo condiviso di contrasto al contagio da Covid-19, adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro affinché - nonostante l'emergenza sanitaria che stiamo tuttora attraversando - le imprese italiane possono ripartire in piena sicurezza". (Com)