Coronavirus: Mibact, una gita indimenticabile a Castel Sant'Angelo per #ioleggoacasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Castel Sant'Angelo il protagonista di "Il tema di Ascanio", la storia a fumetti oggi gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dai fumettisti italiani Marco Taddei e Simone Angelini per "Fumetti nei Musei", progetto ideato e curato dall'Ufficio stampa e comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il Mibact grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione. Ma veniamo alla storia del fumetto di oggi. Che guaio, povero Ascanio! Nella confusione, tra la folla dei turisti, ha perso di vista compagni di classe e insegnanti. E adesso come riuscirà a fare il tema sulla visita a Castel Sant'Angelo? Per fortuna arriva uno strano tipo, un piccoletto che ridacchia di continuo e si offre di fargli da guida. Ci sarà da fidarsi? Ma sì, quante cose sa questo nuovo amico... e quanti personaggi gli fa incontrare! Cellini, Giordano Bruno, Beatrice Cenci, perfino un papa. Ma la sorpresa più grande Ascanio la troverà alla fine... di una gita davvero indimenticabile! (segue) (Com)