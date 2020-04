Coronavirus: Coldiretti, sos liquidità per aziende agricole, bene piano straordinario di Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È urgente e necessario garantire liquidità alle imprese agricole lombarde che hanno avuto una diminuzione delle attività a causa della pandemia Coronavirus, che ha sconvolto i mercati con difficoltà per le esportazioni, lo stop forzato al canale ristorazione e la chiusura di alcune attività. Lo afferma la Coldiretti Lombardia nel commentare positivamente il piano di sostegno all’agricoltura su cui sta lavorando la Regione, con i primi finanziamenti in arrivo per vino e formaggi. “Il lavoro nelle campagne non si è mai fermato, per garantire alle famiglie le forniture alimentari– commenta Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia – ma diversi settori stanno subendo contraccolpi importanti dovuti alle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid19. Lo stanziamento di finanziamenti regionali straordinari rappresenta una boccata d’ossigeno:ringraziamo l’assessore regionale Fabio Rolfi per la costante attenzione e l’impegno con cui sta supportando il settore agricolo e agroalimentare, attraverso misure concrete come queste”. (segue) (Com)