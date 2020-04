Coronavirus: Coldiretti, sos liquidità per aziende agricole, bene piano straordinario di Regione Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 6 milioni di euro erogati – precisa la Coldiretti Lombardia – sono destinati al mondo del vino e del lattiero caseario: in particolare 3 milioni di euro andranno a sostenere i caseifici di montagna, con Regione Lombardia pronta ad acquistare formaggi locali per destinarli alle famiglie in difficoltà. Altri 3 milioni di euro sono invece destinati ai vini di qualità per essere commercializzati a prezzi promozionali nel canale Ho.Re.Ca in vista della riapertura di ristoranti, bar, winebar. “Stiamo attraversando una fase difficile – conclude il presidente Paolo Voltini – dove occorreintervenire per far ripartire i settori dell’agroalimentare che in questi mesi hanno perso sbocchi commerciali sia sul mercato interno che su quello estero. Al tempo stesso è necessario vigilare suitentativi di speculazione lungo la filiera, assicurare le condizioni affinché il lavoro nelle campagne possa continuare e valorizzare il vero prodotto agroalimentare lombardo e italiano. Ringraziamo le istituzioni regionali per quanto fatto fin qui e rinnoviamo la nostra collaborazione per continuare a lavorare insieme e a confrontarci su quanto ancora rimane da fare”. Nelle prossime settimane – conclude la Coldiretti – sarà predisposto da Regione Lombardia un intervento economico anche per lavori forestali e per la filiera bosco legno. (Com)