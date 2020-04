Trasporto aereo: Alfonsi (Ugl), intervento a sostegno del settore ancora insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento economico e normativo predisposto dalle istituzioni per sostenere l’industria del trasporto aereo è ancora inadeguato. Lo ha dichiarato oggi il segretario nazionale di Ugl Trasporto Aereo, Francesco Alfonsi. Valutando positivamente una nazionalizzazione di Alitalia, ha tuttavia sottolineato come sia “necessario intervenire con importanti misure di natura economica a sostegno di tutti il settore, alla stregua di quanto fatto dagli altri paesi europei”. Nel decreto Cura Italia, ha spiegato, è previsto un intervento economico a sostegno delle compagnie aeree, che di fatto “esclude tutta la restante filiera del trasporto aereo: parliamo di aziende di handling, di catering, di manutenzione e dei gestori aeroportuali”. In assenza di questo, ha affermato, le aziende rischiano di chiudere con effetti devastanti sul fronte lavoro. “Il governo dovrà intervenire con misure economiche importanti nel futuro decreto legge Sblocca Italia, introducendo nuovi capitoli di spesa a sostegno di tutto il settore”, ha detto. (Rin)