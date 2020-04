Coronavirus: addetto security Atm sanzionato perché non indossa mascherina, colleghi lo aiutano a pagare multa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un addetto della security dell'Atm in servizio alla stazione di Cadorna è stato sanzionato nei giorni scorsi dagli agenti della Polmetro perché non indossava la mascherina. Ai poliziotti che lo hanno fermato il dipendente ha dichiarato che le politiche aziendali della società del trasporto pubblico milanese dispongono l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale solo ed esclusivamente in casi in cui non è possibile mantenere le distanze minime di sicurezza. Una condizione - ha spiegato ancora - dettata da esigenze logistiche. Inoltre, l'operatore al momento del controllo indossava uno scaldacollo che, da ordinanza regionale, è previsto come protezione per naso e bocca, e in quel momento l'aveva abbassato perché era in procinto di prendere un caffè al distributore automatico. Tutte le spiegazioni fornite non hanno convinto però gli agenti che hanno proceduto all'identificazione, invitandolo a seguirli nei loro uffici in zona Duomo per emettere la sanzione. La notizia è circolata tra i colleghi che hanno avviato una raccolta fondi interna per aiutare il vigilante a pagare una multa di 280 euro, riuscendo a raccogliere più soldi del necessario. Con la differenza hanno quindi deciso di comprare e donare 250 mascherine protettive al policlinico di Milano. (Rem)