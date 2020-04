Congo-Kinshasa: coronavirus, provincia mineraria dell'Alto Katanga si isola per 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del dipartimento dell'Alto Katanga, nel sudest della Repubblica democratica del Congo, hanno disposto la chiusura per la giornata di oggi di tutta la provincia per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. La decisione, riferisce la stampa locale, è stata presa per contribuire con maggior efficacia al tracciamento delle persone che sono entrate in contatto con pazienti Covi-19, ed in particolare di una persona che è stata trovata positiva venerdì scorso. L'uomo di 58 anni era arrivato in Congo la scorsa settimana e secondo le autorità sarebbe arrivato nel paese dal Kenya, passando da Tanzania e Zambia prima di entrare in Rdc dalla città sudorientale di Kasumbalesa. Nel paese sono stati confermati 471 casi di contagio, 30 dei quali sono deceduti. (segue) (Res)